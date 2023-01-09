Здоровье 09 января 2023, 18:35 Стали известны самые популярные пластические операции Ринопластика и подтяжка лица вошли в ТОП-5

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Ринопластика и подтяжка лица возглавили ТОП-5 самых популярных пластических операций. Об этом сообщил сайт News.ru со ссыкой на хирурга Викторию Блинову.

По ее словам, ринопластика не только убирает эстетическое несовершенство, но и часто облегчает пациенту проблемы с дыханием. А за подтяжкой лица чаще всего обращаются люди в возрасте от 27 до 65 лет. Эта операция помогает освежить лицо и сделать его моложе.

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Также среди самых популярных процедур отопластика — избавление от лопоухости. Как отмечает ИА НСН, такую операцию делают даже детям. Еще один популярный вид вмешательства — блефаропластика. Она помогает убрать нависшее веко и сделать взгляд более открытым.

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И еще одна набирающая популярность процедура — это липофилинг. Когда жир забирают из одной части тела и помещают в другую.

«Цель процедуры — улучшение выразительности лица, омоложение, увеличение объема одних частей тела и уменьшение других», — объяснила Виктория Блинова.