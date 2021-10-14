Стали известны результаты сочетания вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Российская вакцина «Спутник Лайт» повысила эффективность препаратов Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, выступив в качестве второй прививки. Как сообщил Фонд прямых инвестиций (РФПИ), такое исследование провели в Аргентине.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» выступила универсальным усилителем других препаратов. После введения комбинированного коктейля у участников эксперимента к концу второй недели и фиксировали более высокий титр антител, чем если бы им ввели вторую дозу первоначальной используемой вакцины.

Кроме того, ни у одного из участников проведенного исследования не наблюдалось серьезных побочных эффектов после полного курса вакцинации.

В исследовании принимали участие более 1000 добровольцев, которым ввели 12 различных комбинаций препаратов от коронавируса.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» может выступать в качестве бустера уже привитых пациентов так и отдельно. По данным Центра имени Гамалеи проведенные исследования в Москве показали, что препарат имеет 70% эффективность против инфекции, вызванной штаммом «дельта» в течение первых трех месяцев после вакцинации.