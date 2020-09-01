Стали известны признаки некоторых онкологических заболеваний

В первую очередь — это это вялость, потеря веса, выраженная слабость, потеря аппетита. Кроме того, могут быть и более специфичные признаки. Например, при раке органов ЖКТ часто бывает дисфагия — нарушение ощущений, связанных с прохождением пищи.

«Если мы говорим о самых частых локализациях, то это рак легкого, здесь симптомы — кашель, дыхательная недостаточность, одышка. Далее — опухоль молочной железы», — пояснил Пылев.