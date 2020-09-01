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    01 сентября 2020, 17:32

    Стали известны признаки некоторых онкологических заболеваний

    Дарья Морозова

    Врач-онколог Андрей Пылев рассказал о самых частых признаках онкологических заболеваний. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    В первую очередь — это это вялость, потеря веса, выраженная слабость, потеря аппетита. Кроме того, могут быть и более специфичные признаки. Например, при раке органов ЖКТ часто бывает дисфагия — нарушение ощущений, связанных с прохождением пищи.

    «Если мы говорим о самых частых локализациях, то это рак легкого, здесь симптомы — кашель, дыхательная недостаточность, одышка. Далее — опухоль молочной железы», — пояснил Пылев.

    Новости SMI.FM