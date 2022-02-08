Стали известны причины рекордного сокращения населения России

Слабое финансирование системы здравоохранения является одной из главных причин крайне высокой смертности жителей России. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Об этом сообщило «Радио 1».

Политик подчеркнул, что затраты на здравоохранение должны составлять семь % ВВП, в то время как сейчас на эту сферу выделяют лишь 4,1%. При этом к 2024 году количество средств планируют сократить до 3,7%. По словам Куринного, вопрос финансирования необходимо доработать и пересмотреть, передали «Дни.ру».