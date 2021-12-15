Стали известны последствия отказа от сахара на две недели

Снизить тягу к сладкому и справиться с частым чувством голода человеку поможет отказ от сахара на 14 дней. Также уменьшится уровень усталости — это произойдет благодаря нормализации выработки гормонов эндорфина и серотонина. Об этом сообщило интернет-издание Live 24.

По данным исследования, сладкое способствует снижению энергии и влияет на выработку ряда химических веществ в головном мозге. При чрезмерном потреблении сахара вырабатывается меньше гормонов серотонина и эндорфина, усиливается чувство усталости.

Отказ от сладкого, помимо прочего, позволит сделать кожу чистой. Исследователи отметили, что часть женщин сталкивается с высыпаниям после чрезмерного употребления продуктов с высоким содержанием сахара. Большое количество сладости может привести и к нарушению концентрации внимания — все это из-за скачков глюкозы в организме.

Если же полностью отказаться от сахара, можно снизить вес, избавиться от отечности и достичь ощущения легкости в организме.

Ранее обозреватель американского портала Клара Ольшански опубликовала материал, посвященный связи инсультов и инфарктов с продуктами, которые употребляет человек. Специалист подчеркнула, что жирная рыба и орехи благотворно сказываются на работе сердца, чего не скажешь о жареном мясе.