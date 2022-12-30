Здоровье 30 декабря 2022, 15:45 Стали известны последствия гриппа для женского здоровья Гинеколог Овсепян рассказала, что грипп может быть опасен для беременных

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В России гуляет эпидемия, которая включает в себя компоненты свиного, птичьего и человеческого гриппа. Гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян рассказала, что заболевание может быть опасно для беременных. Об этом сообщил «Ридус».

Специалист пояснила, что сила последствий для здоровья женщины зависит от ее изначального состояния, а также от срока болезни. Особенно опасным грипп может быть на первом триместре беременности, когда происходит формирование плода.

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Из-за заболевания повышается риск преждевременных родов. Кроме того, грипп может передаться и плоду.

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