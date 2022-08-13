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    13 августа 2022, 03:21

    Стали известны перспективы распространения новой мутации «ниндзя-омикрона»

    Инфекционист Поздняков: новая мутация «ниндзя-омикрона» способна «прятаться» от вакцины

    Полина Созыкина

    Новый вариант коронавируса BA.4.6 имеет мутацию, позволяющую вирусу уклоняться от иммунного ответа. Он представляет собой подлинию штамма ВА.4, который за его противодействие антителам назвали «ниндзя-омикрон». «Известия» выяснили, какие у него перспективы распространения и станет ли он доминирующим в США.

    Новую подлинию выявили в 48 странах — в Северной и Южной Америке, Южной Африке и Европе. Около половины всех случаев инфицирования приходится на США.

    Мутации «ниндзя-омикрона» означают, что антитела будут хуже нейтрализовать этот штамм, отметил член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. Он добавил, что пока невозможно спрогнозировать, во что это выльется на практике.

    Для оценки реального влияния на тяжесть течения болезни нужен сравнительный анализ клинических данных у пациентов, зараженных новой мутацией, с другими показаниями, заявил заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Олег Глотов.

    Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что «ниндзя-омикрон» обладает способностью прятаться от вакцин, сделанных на основе исходного штамма SARS-CoV-2. А это практически все существующие вакцины, пояснил эксперт.