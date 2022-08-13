Стали известны перспективы распространения новой мутации «ниндзя-омикрона»

Новый вариант коронавируса BA.4.6 имеет мутацию, позволяющую вирусу уклоняться от иммунного ответа. Он представляет собой подлинию штамма ВА.4, который за его противодействие антителам назвали «ниндзя-омикрон». «Известия» выяснили, какие у него перспективы распространения и станет ли он доминирующим в США.

Новую подлинию выявили в 48 странах — в Северной и Южной Америке, Южной Африке и Европе. Около половины всех случаев инфицирования приходится на США.

Мутации «ниндзя-омикрона» означают, что антитела будут хуже нейтрализовать этот штамм, отметил член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. Он добавил, что пока невозможно спрогнозировать, во что это выльется на практике.

Для оценки реального влияния на тяжесть течения болезни нужен сравнительный анализ клинических данных у пациентов, зараженных новой мутацией, с другими показаниями, заявил заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Олег Глотов.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что «ниндзя-омикрон» обладает способностью прятаться от вакцин, сделанных на основе исходного штамма SARS-CoV-2. А это практически все существующие вакцины, пояснил эксперт.