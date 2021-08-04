Стали известны известны результаты сочетания «Спутник Лайт» с другими вакцинами

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала высокий уровень безопасности в сочетаниями с британским препаратом Astrazeneca, китайским Sinopharm и американским Moderna. Исследование сочетания вакцин прошли в Аргентине. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В ходе исследований у пациентов, которые получили дозы разных вакцин не выявили никаких серьезных побочных явлений.

«Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата „Спутник лайт“ с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только „Спутника лайт“ являются безопасными», — говорится в сообщении.

Отдельно в РФПИ отметили, что безопасными признали все комбинации, которые использовали в ходе исследования.

«РФПИ первым в мире предложил другим производителям партнерство для проведения совместных исследований комбинированного применения вакцин. Такой подход является наиболее перспективным для борьбы с пандемией, в том числе, с новыми штаммами коронавируса, которые возникают по всему миру», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спутник Лайт» — это первый компонент первой в мире зарегистрированной от коронавируса вакцины «Спутник V». В ходе лабораторных исследований в центре имени Гамалеи установили, что показатель эффективности составляет около 80%. Также он эффективен против новых штаммов коронавируса.

Вакцина Astrazeneca, как и российский «Спутник V» представляет собой векторную вакцину. Но в качестве носителя S- белка используется ослабленная версия простуды шимпанзе.

В основе препарата Sinopharm находится обезвреженный коронавирус. Moderna — это РНК (мРНК)-вакциной, которая несет часть генетического кода вируса.