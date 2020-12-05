Стала известна отпускная цена на отечественную вакцину «Спутник V»

Минздрав зарегистрировал предельную отпускную стоимость вакцины «Спутник V». Об этом сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

Комплект из двух компонентов, которые нужно принимать с разницей в 21 день, будет стоить 1942 рубля. Упаковку из пяти наборов вакцины оценили в 9710 рублей.

Для российских граждан вакцинация будет бесплатной, поэтому в розницу препарат продавать не будут. Правительство включило «Спутник V» в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.

В Московской области будут работать около 70 пунктов по вакцинации от коронавируса, 34 из них уже принимают первых желающих. Более 1800 человек уже сделали прививку, из них 1262 медицинских работника, 213 государственных и муниципальных служащих, 201 педагог и девять сотрудников МФЦ.