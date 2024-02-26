26 февраля 2024, 17:43
Стала известна главная ошибка россиян при чистке зубов
PNZ.ru: врач Иванов назвал главную ошибку россиян при чистке зубов
Россиянам назвали главную ошибку, которую они допускают при чистке зубов. По словам врача общей практики Владимира Иванова, она заключается в длительности процедуры. Доктора процитировало издание PNZ.ru.
Специалист подчеркнул важность регулярного ухода за полостью рта для предотвращения различных заболеваний. Гигиена защищает от кариеса и разрушения зубов, борется с воспалениями и кровоточивостью десен, устраняет неприятный запах изо рта, улучшает цвет эмали, а также предотвращает формирование зубного налета и камня.
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Эффективность ухода за зубами напрямую зависит от соблюдения ряда основных правил, среди которых особое место занимает продолжительность процедуры.
«Многие думают, сейчас пару раз щеткой туда-сюда проведу и пойдет. Нет, не пойдет. Чистка зубов должна продолжаться две-три минуты», — заявил врач.
Правильная техника чистки предусматривает наклон щетки под углом 45 градусов к деснам, а также выполнение круговых или вертикальных движений, покрывающих все поверхности зубов.
Выбор зубной щетки и пасты также играет значительную роль в заботе о здоровье полости рта. Подбор жесткости щетины — мягкой, средней или жесткой — должен соответствовать индивидуальным особенностям десен и зубов.
Важно не забывать о чистке языка и использовании дополнительных средств гигиены, таких как зубная нить и ирригатор. Для достижения оптимальной чистоты ротовой полости рекомендуется чистить зубы дважды в день и после употребления сладостей.
Многочисленные исследования подтверждают, что регулярная гигиена полости рта снижает риск возникновения пародонтита, сердечно-сосудистых проблем и инсультов.
Сохранить здоровье зубов способна не только регулярная гигиена ротовой полости, но и правильное питание. Эксперты посоветовали включить в ежедневный рацион йогурт и авокадо.
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