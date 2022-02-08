Стал известен срок появления симптомов «омикрона» у детей

Симптомы штамма коронавируса «омикрон» проявляются у детей через два-три дня после заражения, но могут и позже. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«После инфицирования „омикроном“ симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — сказала она РИА «Новости».

Также Руженцова выделила и возрастные группы детей, наиболее подверженные заболеванию, которое провоцирует «омикрон». Чаще всего страдают школьники в возрасте от семи до 14 лет или 15–17 лет. Они заражаются из-за того, что активно общаются как в школе, так и за ее пределами.

Аналитика показала и то, что мальчики и девочки болеют одинаково часто, от пола человека риск развития болезни не зависит.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова выпустила постановление о том, что отсутствие на уроках 20% и более учеников является основанием для перевода учреждения на удаленку.