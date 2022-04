Стал известен рецепт идеального завтрака для диабетиков

Некоторые продукты помогают снизить уровень сахара в крови. Идеальный завтрак для диабетиков должен включать в себя большое количество белка и углеводов. Не стоит забывать и о клетчатке. Такие вещества помогут держать уровень сахара в норме. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Eat This, Not That.

В первую очередь стоит присмотреться к греческому йогурту. Необходимо взять 150-200 граммов греческого йогурта, две столовых ложки грецких орехов и черники. Все ингредиенты необходимо смешать и после приступать к завтраку.

Еще одним полезным блюдом станет омлет с овощами. Для его приготовления необходимо использовать два яйца, брокколи и грибы. Употреблять блюдо стоит с цельнозерновым хлебом. Волокна в его составе помогут избавиться от токсинов.

Кроме того, можно приготовить обычную овсянку обезжиренном молоке или с низким процентном жирности. В кашу стоит добавить смесь из одной или двух чайных ложек миндальной пасты и натереть яблоко.