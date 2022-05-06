Стал известен простой способ восстановиться после инсульта

Инсульт является крайне опасным заболеванием, которое может нанести значительный вред организму. Многие люди, пережив инсульт, восстанавливаются на протяжении длительного времени. Помочь в такой ситуации может регулярное прослушивание музыки. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Planet Today.

Из-за такого заболевания у человека может развиться нарушение речи, которое проявляется в заикании или полной афазии. При последнем человек лишается возможности устно и письменно общаться. В особенно сложный ситуациях человек теряет возможность говорить, однако не петь. По этой причине пациентам с афазией рекомендуют реабилитацию посредством музыкальной терапии.

По словам специалистов, если пациент будет ежедневно слушать музыку минимум один час, то спустя время он сможет восстановить речевые и двигательные функции. Кроме того, с помощью пения человек может влиться в активную социальную жизнь и разнообразить сенсорные ощущения.