США одобрили вакцину от коронавируса компании Moderna

Разрешено использование вакцины для лиц старше 18 лет.

Это второй препарат, одобренный американским регулятором. До этого проверку прошла вакцина компании Pfizer, ее применение разрешили 11 декабря.

«Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики COVID-19, FDA предприняла еще один важнейший шаг по борьбе с глобальной пандемией», — сказано в заявлении регулятора.

Вакцина производства Moderna состоит из двух компонентов, которые вводится с интервалом в один месяц. В испытании препарата участвовали более 30 тысяч добровольцев из США.

Наиболее частыми побочными эффектами, которые обычно продолжались в течение нескольких дней, были болезненные ощущения в месте инъекции, повышенная утомляемость, головная и мышечная боль, озноб, боль в суставах, увеличение лимфатических узлов на руке, в которую ставили прививку, тошнота и рвота. После второй дозы эти побочные эффекты испытывало больше добровольцев, чем после первой.