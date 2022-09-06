Названы продукты, которые могут защитить от рака | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 22:26

Лиз Трасс обвинили в формировании «кабинета друзей»

Мир

06 сентября 2022, 22:20

Белый дом окончательно отказался причислять Россию к спонсорам терроризма

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 22:01

Химки получили 27 новых автобусов

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Здоровье

06 сентября 2022, 16:18

(обновлено: 06 сентября 2022, 17:28)

Названы продукты, которые могут защитить от рака

Онколог Воробьев: яблоки, апельсины, черника и брокколи снижают риск развития рака

Читать 360tv в

Врач-онколог Андрей Воробьев в беседе с изданием «МедикФорум» перечислил продукты, которые способны защитить от онкологических заболеваний. По словам специалиста, именно содержание в продуктах флавоноидов влияет на снижение развития рака.

«Исследование обнаружило пять продуктов, которые могут снизить риск развития рака благодаря наличию одной конкретной химической группы — флавоноидов. Флавоноиды представляют собой тип полифонического вторичного метаболита, обнаруженного в растениях. Другими словами, они представляют собой группу соединений, содержащихся в обычных фруктах и овощах», — процитировало РИА ФАН слова Воробьева.

Реклама

Некоторые флавоноиды, по словам медика, могут иметь противовоспалительные свойства, другие — снижать риск развития рака. Чаще всего они встречаются в зеленом чае, яблоках, апельсинах, чернике и брокколи.

Реклама

Онколог отметил, что, употребляя данные продукты регулярно, можно защитить себя от развития онкологических заболеваний.

Рак

Продукты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама