Названы продукты, которые могут защитить от рака | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 16:18 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:28) Поделиться Telegram

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Viber Названы продукты, которые могут защитить от рака Онколог Воробьев: яблоки, апельсины, черника и брокколи снижают риск развития рака

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«Исследование обнаружило пять продуктов, которые могут снизить риск развития рака благодаря наличию одной конкретной химической группы — флавоноидов. Флавоноиды представляют собой тип полифонического вторичного метаболита, обнаруженного в растениях. Другими словами, они представляют собой группу соединений, содержащихся в обычных фруктах и овощах», — процитировало РИА ФАН слова Воробьева.

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Некоторые флавоноиды, по словам медика, могут иметь противовоспалительные свойства, другие — снижать риск развития рака. Чаще всего они встречаются в зеленом чае, яблоках, апельсинах, чернике и брокколи.

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Онколог отметил, что, употребляя данные продукты регулярно, можно защитить себя от развития онкологических заболеваний.

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