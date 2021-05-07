Сроки сезонных аллергий в России сдвинулись

Начало сезонных аллергий в России сдвинулось. Об этом рассказала заведующая отделением аллергологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Вера Ревякина, сообщило Ura.ru.

«Сложно сказать, на сколько, примерно на полмесяца раньше. Климат меняется, поэтому и сезонная аллергия начинается раньше», — отметила она.

Ее слова подтвердил иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев. Аллергия на пыльцевую астму теперь начинается на две-три недели раньше.

«Сдвинулся сезон пыления и чувствительные люди, соответственно, раньше начали реагировать», — сказал врач.

Основной пик у тех, кто реагирует на пыление деревьев, раньше приходился на вторые майские праздники и позже. Теперь уже сейчас береза подходит к самому пику пыления.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов напомнил, что от аллергии нельзя избавляться при помощи лекарств.