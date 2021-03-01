Срок въезда в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» продлили

Правительство продлило срок въезда в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» для членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) до 1 апреля. Ранее срок действия инициативы устанавливался до 1 марта.

Первоначально срок применения приложения для въезда на территорию РФ заканчивался 1 марта.

Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» было разработано для отображения результатов тестирования граждан на коронавирусную инфекцию при въезде в Россию через 20 пунктов воздушного пропуска.

После скачивания приложения пользователям необходимо включить доступ к своему местоположению для выявления ближайшей лаборатории для сдачи теста на коронавирус. Далее предлагается отсканировать паспорт для получения и контроля информации о тестировании на коронавирус. Результаты теста появятся в мобильном приложении в формате QR-кода, который необходимо будет предъявить по требованию контролирующих органов в ходе поездки.

Пользоваться приложением для въезда в Россию в упрощенном порядке могут граждане государств-членов ЕврАзЭС. В его состав входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистана. Государствами-наблюдателями являются Украина, Молдавия и Армения.