Ученые вычислили срок сохранения антител у переболевших COVID-19

Для своего исследования ученые изучали показатели 30 082 человек, которые проходили лечение в Нью-Йорке. У большинства пациентов коронавирусная инфекция протекала в легкой или средней форме.

Антитела обычно атакуют два белка: нуклеропротеин, который находится внутри вируса или зараженной клетки и спайковый белок. Но в случае коронавируса первый белок защищен мембранами, поэтому основной целью иммунных клеток становится спайк.

Проведенные исследования показали, что у всех из 30 тысяч пациентов сформировались антитела. Из них отобрали 121 добровольца с различным уровнем сформированных иммунных клеток и различным течением заболевания. У большинства наблюдаемых добровольцев титры антител снизились на четвертый или пятый месяц после выздоровления.

Был один пациент, который сохранял иммунитет до восьмого месяца, но в конечном счете антитела перестали определяться. Исследователи заявили, что наличие антител не гарантирует того, что повторного заражения не произойдет, но болезнь может протекать в слабой форме.

Авторы отметили, что для многих уровней инфекции установлены кореляты защиты. Это количество антител, которые предотвращают повторное заражение. Они вырабатываются при помощи прививок, как при гриппе, или при формировании естественного иммунитета, как при кори.

Необходимо провести дополнительные исследования, которые позволят определить необходимый коррелят для защиты от коронавируса. Эти данные помогут создать эффективную вакцину от возбудителя.