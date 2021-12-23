Срок появления симптомов «омикрона» назвали в Роспотребнадзоре

Первые симптомы заражения штаммом «омикрон» проявляются на вторые сутки после передачи инфекции, несмотря на инкубационный период. Об этом заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала РИА «Новости».

По ее словам, инкубационный период при заражении версией коронавируса «омикрон» составляет около шести дней. Но из-за его способности быстро распространяться можно сделать вывод, что признаки болезни могут возникнуть уже на следующие сутки.

«Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — констатировала биолог.

Она подчеркнула, что быстрый рост числа заболевших в некоторых странах говорит именно о том, что у «омикрона» гораздо меньше инкубационный период, чем у других штаммов, например «дельты».

Штамм «омикрон» отличается от других большим количеством новых мутаций. Впервые его обнаружили в ноябре в Африке.