Срок годности вакцины «Спутник V» продлили

Сроки годности вакцины «Спутник V» были продлены, для разных производителей они составляют от 6 месяцев до 1 года. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России, передали в РИА «Новости».

«Сроки годности вакцин „Спутник V“ для профилактики новой коронавирусной инфекции, были продлены и составляют от 6 месяцев до 1 года для препаратов разных производителей. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — говорится в сообщении.

Решение о продлении срока годности препаратов основано на результатах экспертиз, который каждый раз подтверждали, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит безопасность и эффективность препарата.

В июле 2022 года Минздрав РФ поставил новые вакцины «Спутник V» в медицинские организации департамента здравоохранения Москвы с продленным сроком годности до ноября 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, будто в ряде московских поликлиник людей прививают от коронавируса просроченной вакциной «Спутник V». Эта информация не подтвердилась.