Средство для профилактики COVID-19 нашли?

Пока люди радуются постепенному снятию ограничений, врачи-инфекционисты и иммунологи продолжают активную работу. Вакцина от вируса и инструменты для максимально быстрого обнаружения болезни — вот над чем трудятся медики со всего мира. В формате онлайн-конференции, организованной газетой «Аргументы и Факты», врачи обсуждали средство для профилактики COVID-19.

Михаил Костинов, доктор медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог, отметил: «Мы ждем пока вакцина завершит все клинические испытания, чтобы не возникали вопросы — эффективна она или неэффективна, но еще больше мы ждем лекарств, которые могут профилактировать коронавирус».

Такое средство уже представила компания «Петровакс». Их разработка, «Полиоксидоний», стала первым оригинальным препаратом в России, который получил одобрение от Минздрава для проведения международного многоцентрового клинического исследования.

После одобрения научного сообщества, «Полиоксидоний» может стать средством не только для профилактики, но и для лечения COVID-19.

«Результаты исследований показали, что этот препарат может быть применен, как с профилактической целью, потому что он повышает сопротивляемость иммунитета к различным заболеваниям, в том числе к коронавирусу, так и с целью лечения заболевания на разных его стадиях», — заявил доктор медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог Михаил Костинов.

Специалисты компании «Петровакс» первыми в стране сделали четырехвалентную вакцину от гриппа. Поэтому в том, что они добьются успехов в разработке лекарства от коронавируса их коллеги-медики не сомневаются. Объявить о результатах второго этапа международного клинического исследования препарата «Полиоксидоний» компания планирует уже осенью.