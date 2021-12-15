Центр Гамалеи запатентовал средство от коронавируса для младенцев

В НИЦЭМ имени Гамалеи запатентовали решение, которое относится к использованию вакцины от коронавируса у детей старше одного месяца. О новом препарате речи не идет.

Патент № 2761904 выдали на применение средства, способного вызывать иммунный ответ у самых маленьких пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспатента.

«Изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против COVID-19 у детей старше месяца», — сказал руководитель ведомства Григорий Ивлиев.

Он заметил, что дети с COVID-19 нередко попадают в больницу, поэтому важно обеспечить им защиту от коронавирусной инфекции. Пока что эффективных средств для этих целей мало. Разрабатывать их тоже непросто: иммунная система ребенка отличается от той, что наделены взрослые.

В конце ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков 12–17 лет. В «Спутнике M» содержится 1/5 дозы «Спутника V». В гражданский оборот препарат должен поступить в середине декабря.