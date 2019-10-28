Средний возраст диагностики рака у россиян составил 64,5 года

Онкологические заболевания у россиян в среднем выявляют в возрасте 64,5 года. Причем у мужчин разница небольшая, а остальные виды рака также диагностируют у людей старше 60 лет.

Как сообщили RT в Российском обществе клинической онкологии, средний возраст диагностирования составил 64,5 года, у мужчин — 64,9, у женщин — 64,2. В 2008 году показатель был другим, у мужчин он составил 63,8 года, у женщин — 63,3.

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Исследователи рассказали, что россияне старше 60 лет, которые прошли диагностику, в большинстве случаев имеют рак, 71,3% случаев — у мужчин и 65,8% — у женщин. Это связали с тем, что, как правило, рак и злокачественные опухоли — болезнь накопления молекулярных нарушений. Критическое значение достигается в старшем возрасте, начинают расти опухоли.

Что касается рака молочной железы, то его чаще диагностируют у 60-74-летних россиянок, опухоли легкого — у 65-летних жителей России, рак прямой кишки — в 66,6 года, рак поджелудочной железы выявляют в 65 лет у мужчин и в 70 лет у женщин, диагноз «рак печени» чаще всего ставят мужчинам старше 55 лет и женщинам за 60

«Нет ничего удивительного в скачке заболеваемости у лиц старшего возраста. Факторы риска для этих опухолей чаще всего спорадические (непостоянные. — RT) и связаны с вредными привычками, особенностями питания», — рассказали в Российском обществе онкологов.