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    17 ноября 2021, 10:24

    «Спутником V» за пределами России привились более 100 миллионов человек

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев: вакциной «Спутник V» за рубежом привились 100 миллионов человек

    Екатерина Боснак

    Вакциной «Спутник V» за пределами России привились более 100 миллионов человек. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью Bloomberg. Выдержки из беседы опубликовали в официальном Telegram-канале вакцины «Спутник V».

    Автор: Евгений Епанчинцев

    «Важно, что Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией. 15% жителей стран со средним доходом за пределами России, США, Европы и Китая были вакцинированы „Спутником V“ или „Спутником Лайт“. Мы предоставили „Спутник“ более чем 100 миллионам человек за пределами России», — отчитался глава РФПИ.

    Он объяснил, что свои вакцины за рубеж предоставляют почти все фармацевтические компании (Moderna, Sinopharm и Pfizer). «Спутник V» составляет приблизительно 15% от всего рынка. Дмитриев ожидает, что вскоре доля российской вакцины на мировом рынке составит 20%.

    В России, согласно последним данным оперштаба, вакцинировались приблизительно 58 миллионов жителей. Таким образом, за пределами страны иммунизацию отечественным препаратом прошли в два раза больше людей.