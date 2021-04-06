Итальянец приехал в Россию и привился «Спутником V». Видео

Итальянец Алессандро Равальоли считает, что лучше привиться в России Sputnik V, чем бесконечно ждать вакцинации в Евросоюзе, которая буксует из-за нехватки препаратов. В России вакцина доступна во всех регионах, ее наличие превышает спрос. Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобрило Sputnik V, но итальянец решил не упускать время и приехал в Москву за ней сам.

Член итальянской консервативной партии Lega Nord рассказал RT, что женат на русской. Он уже получил вторую дозу российской вакцины и сертификат. Равальоли утверждает, что если бы ждал своей очереди в Италии, то получил бы доступ к прививке в лучшем случае осенью. Мужчина назвал ЕС «очень развитым сообществом», но признался, что перспектива умереть из-за бюрократических барьеров его не привлекает.

Итальянец заявил, что единственная причина, по которой ЕС не решается одобрить российскую вакцину, политическая.

«Как я сказал всем своим друзьям, проблема со Sputnik в том, что он сделан в России. Я не вижу других проблем», — сказал Равальоли.

В России сейчас действуют сотни мобильных пунктов вакцинации, доступных для иностранцев. Им нужно иметь при себе паспорт, заполнить анкету и пройти небольшой медицинский осмотр. Но государственные и даже частные клиники для них недоступны.

Из-за напряженной ситуации с вакциной в ЕС Общероссийский народный фронт вместе с западным туроператором решили дать возможность приехать в Москву для получения прививки россиянам, которые постоянно живут в Германии.