«Спутником V» разрешили ревакцинироваться бесконечно

Ревакцинироваться от коронавируса вакциной «Спутник V» можно бесконечное количество раз. Такое заявление сделал глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

А глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что первые безвозмездные поставки этой вакцины за рубеж могут прийтись на африканские страны, потому что именно там сейчас максимально распространен штамм «омикрон». О возможностях подобных поставок заявлял президент РФ Владимир Путин.

Ранее стало известно, что власти Краснодарского края с 30 декабря разрешат заселяться в отели только при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.

Летом на Кубани ввели правила, согласно которым заселиться в отели можно было только вакцинированным, переболевшим туристам или тем, кто дает добровольное согласие на прохождение вакцинации. По наблюдению Золотухиной, последнее выбирают лишь 1-2%, большинство туристов приезжают уже вакцинированными.