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    19 декабря 2021, 15:18

    «Спутником V» разрешили ревакцинироваться бесконечно

    Гинцбург: «Спутником V» можно ревакцинироваться бесконечно

    Михаил Закурдаев

    Ревакцинироваться от коронавируса вакциной «Спутник V» можно бесконечное количество раз. Такое заявление сделал глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Спутником V» разрешили ревакцинироваться бесконечно

    А глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что первые безвозмездные поставки этой вакцины за рубеж могут прийтись на африканские страны, потому что именно там сейчас максимально распространен штамм «омикрон». О возможностях подобных поставок заявлял президент РФ Владимир Путин.

    Ранее стало известно, что власти Краснодарского края с 30 декабря разрешат заселяться в отели только при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.

    Летом на Кубани ввели правила, согласно которым заселиться в отели можно было только вакцинированным, переболевшим туристам или тем, кто дает добровольное согласие на прохождение вакцинации. По наблюдению Золотухиной, последнее выбирают лишь 1-2%, большинство туристов приезжают уже вакцинированными.