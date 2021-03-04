Порядка 40 миллионов россиян привьют «Спутником V» к лету

К лету 2021 года от коронавируса привьют около 40 миллионов россиян. В РФПИ рассчитывают, что все они получат препарат «Спутник V». Вакцинацию проведут всем желающим.

Прогноз по прививочной кампании озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

«К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 миллионов человек», — сказал он.

Дмитриев указал на возросшее доверие к российской вакцине. Кроме того, люди все чаще выбирают для прививки именно ее из-за отсутствия побочных эффектов и аллергии.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину для профилактики COVID-19. Разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ препарат получил название «Спутник V». Сейчас он входит в тройку мировых вакцин от коронавируса по полученным одобрениям от государственных регуляторов. Научный журнал The Lancet заметил, что эффективность «Спутника V» составляет 91,6%.

Разрешение на использование российского препарата выдали уже 45 государств. Последними его одобрили Лаос, Шри-Ланка и Ирак.