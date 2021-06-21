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    21 июня 2021, 10:13

    «Спутник V» протестируют на подростках в июле

    Полина Гребенщикова

    В июле в Москве начнутся испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, написало РИА ФАН.

    «Спутник V» протестируют на подростках в июле

    Исследования покажут эффективность российской вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

    Ракова уточнила, что два первых этапа испытаний пройдут на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой. Третий этап пройдет в детских поликлиниках Москвы.