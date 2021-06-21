«Спутник V» протестируют на подростках в июле

В июле в Москве начнутся испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, написало РИА ФАН.

Исследования покажут эффективность российской вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Ракова уточнила, что два первых этапа испытаний пройдут на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой. Третий этап пройдет в детских поликлиниках Москвы.