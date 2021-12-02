«Спутник V» посчитали эффективным против «омикрона»

«Спутник V» может оказаться вполне актуальным против «омикрон»-штамма, заявил врач-вирусолог Сергей Нетесов. А попасть в Россию этот штамм в состоянии в ближайшие дни, передала радиостанция Sputnik.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что российская вакцина «Спутник V» достаточно актуальна против нового штамма коронавируса «омикрон». По его мнению, эффективность вакцины будет не менее 80%.

Более точные значения этой эффективности, отметил Нетесов, будут известны в ближайшие несколько месяцев.

«В Европе этот вариант уже „гуляет“, он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни», — предупредил врач.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил гипотезу, что новый штамм не будет вызывать у больных тяжелых последствий. После распространения его по миру человечество адаптируется к новому штамму, и на этом пандемия может даже закончиться.