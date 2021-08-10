Исследования «Спутника V» показали, что эффективность российской вакцины от коронавируса составляет почти 100%. Об этом представитель сан-маринского Института по социальной безопасности Франко Кавалли рассказал ТАСС.

После второй инъекции «Спутника V» антитела к коронавирусу появились у 99% участников совместного исследования, проведенного властями Сан-Марино и римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Уровень антител у испытуемых замеряли спустя три недели после введения первой и второй доз.

Антитела после второй инъекции выработались более чем у 99% участников исследования. Предварительные результаты были получены на основе данных более пяти тысяч человек.

Исследование все еще продолжается, отметил Кавалли. Он указал, что вакциной «Спутник V» в Сан-Марино привились почти 20 тысяч человек, то есть примерно две трети населения. Кроме того, еще 840 туристов приехали из других стран, чтобы сделать прививку.

Кавалли добавил, что были выявлены случаи заражения между первой и второй прививками, а также сразу после второго укола, но точных данных у ученых пока нет. Он отметил, что такие же случаи заражения коронавирусом были и среди привитых вакциной Pfizer.

Ранее российские вирусологи объяснили, почему «Спутник V» не вызывает тромбозов, в отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.