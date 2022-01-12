«Спутник V» не будут обновлять под «омикрон»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», в отличие от мРНК-препаратов компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, не надо модифицировать под новый «омикрон»-штамм. Такое заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Нет, остается та же самая рекомендация — вакцинация „Спутником V“ и ревакцинация „Спутником Лайт“ через шесть месяцев», — сказал Гинцбург «Интерфаксу».

Гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель 10 января заявил телеканалу CNBC, что его корпорация занята созданием специальной бустерной дозы против «омикрона», ее намерены представить к осени. В то же время генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил, что препарат его компании против «омикрон»-штамма будет готов к весне. Обе компании делают мРНК-вакцины, а «Спутник V» является векторной.

Гинцбург добавил, что заявления его зарубежных коллег связаны с тем, что их вакцины не действуют против «омикрона», а «Спутник V» работает. Он подчеркнул, что это доказывают исследования итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и Центра имени Гамалеи.

«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации — прим. ред.) S-белка, которая хорошо работает против уханьского варианта, а у нас в „Спутнике“ — не фиксированная, она вся изгибается, как змея», — отметил Гинцбург.

В связи с этим у привитых российской вакциной число специфических антител по широте гораздо больше.