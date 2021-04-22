«Спутник V» начнут производить на экспорт после массовой вакцинации в России

Россия начнет производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для экспорта в другие страны только после того, как в России пройдет массовая вакцинация. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Российские площадки также будут подключаться на экспорт, но когда уже закончится массовая вакцинация в России», — сказал Дмитриев в интервью в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Также он рассказал, что в ближайшее время появятся две публикации о действенности «Спутника V». В одной из них будет говориться о реальных данных. Эффективность вакцины, по его словам, составляет более 95%. В другом научном материале речь пойдет об эффективности российской вакцины против мутаций. Статьи должны опубликовать в мае.

Дмитриев добавил, что «Спутник V» безопасен для использования. По данным Мексики, российский препарат имеет в 10 раз меньше побочных эффектов, чем другие вакцины от коронавируса.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Им активно прививают россиян. Также препарат одобрили в 50 странах мира. Аргентина уже произвела первую партию «Спутника V».