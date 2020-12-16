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    16 декабря 2020, 11:05

    «Спутник V» начали поставлять для массовой вакцинации от COVID-19 в России

    Полина Петрова

    Фармацевтическая компания Biocad начала поставки препарата «Спутник V» для массовой вакцинации от коронавируса в России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу отечественного производителя.
    «Спутник V» начали поставлять для массовой вакцинации от COVID-19 в России

    Порядка одного миллиона доз вакцины выпустят уже в декабре нынешнего года. Уточняется, что масштабное производство развернули в кратчайшие сроки. В этом процессе задействованы 400 специалистов организации, пишет ИА Nation News.

    По ожиданиям представителей Biocad, через некоторое время выпуск будет налажен до четырех миллионов доз вакцины «Спутник V» в месяц.