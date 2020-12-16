«Спутник V» начали поставлять для массовой вакцинации от COVID-19 в России
Фармацевтическая компания Biocad начала поставки препарата «Спутник V» для массовой вакцинации от коронавируса в России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу отечественного производителя.
Порядка одного миллиона доз вакцины выпустят уже в декабре нынешнего года. Уточняется, что масштабное производство развернули в кратчайшие сроки. В этом процессе задействованы 400 специалистов организации, пишет ИА Nation News.
По ожиданиям представителей Biocad, через некоторое время выпуск будет налажен до четырех миллионов доз вакцины «Спутник V» в месяц.