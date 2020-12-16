«Спутник V» начали поставлять для массовой вакцинации от COVID-19 в России

Порядка одного миллиона доз вакцины выпустят уже в декабре нынешнего года. Уточняется, что масштабное производство развернули в кратчайшие сроки. В этом процессе задействованы 400 специалистов организации, пишет ИА Nation News.

По ожиданиям представителей Biocad, через некоторое время выпуск будет налажен до четырех миллионов доз вакцины «Спутник V» в месяц.