В Бахрейне открыта онлайн-регистрация для получения одобренной властями антиковидной вакцины, созданной Китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm. В борьбе за рынки реализации вакцин от COVID-19 западные компании развернули полномасштабную войну против российской вакцины «Спутник V».

Она была зарегистрирована первой в мире и уже запущена в массовое производство. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утверждает, что его ведомству в деталях известно, какие средства и ресурсы брошены на дискредитацию в мире российской вакцины.

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе, и в Вооруженных силах», — подчеркнул он.

Игорь Конашенков уточнил, что сейчас в разработке находится около 200 антиковидных вакцин. Вслед за «Спутником V» на рынок выйдут препараты концерна Pfizer (США) совместно с BioNTech (Германия), компании Moderna (США) и AstraZeneca (Британско-шведская компания). Для компенсации затрат на разработку и производство им нужны не только внутренние, но и международные рынки сбыта.

«Казалось бы, можно просто свернуть свои исследования, закупить уже зарекомендовавшую себя вакцину за рубежом и скорее победить коронавирус, спасти своих граждан. Но тогда придется терять финансирование, а это производителям совсем не нравится», — отметил представитель Минобороны.

Конашенков уточнил, что есть исключения. Например, концерн AstraZeneca намерен изучить возможность применения российского препарата для второй вакцинации. Их собственная вакцина показала 60-процентную эффективность при первом применении.

При этом эффективность вакцины «Спутник V» в заключительной контрольной точке составила более 90%.