Вакцину от коронавируса «Спутник V» доставят в Бразилию в июле. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Фонд финансировал разработку препарата, а также занимается его поставками за границу.

«„Спутник V“ прибудет в Бразилию в июле», — приводит слова Дмитриева Twitter вакцины.

Ранее бразильский регулятор одобрил импорт и ограниченное применение российского препарата в северо-восточных штатах Баия, Мараньян, Сержипе, Сеара, Пернамбуку и Пиауи. Там на первом этапе смогут привить 1% населения или около 930 тысяч человек.

Регулятор изучит отчеты о ходе прививочной кампании и ее результаты, после чего примет решение о последующих поставках «Спутника V».

Также регулятор разрешил импорт и ограниченное применение индийской вакцины против COVID-19 Covaxin.

Дебаты перед голосованием об одобрении прививок шли более семи часов, сообщил ТАСС. В прошлый раз, 26 апреля, регулятор не разрешил импорт и использование «Спутника V» в стране, сославшись на недостаток документации.