Медицинский препарат «Спутник Лайт», разработанный для вакцинации от ковида, в два раза снижает риск заражения. Об этом заявил на телеканале «Россия 1» директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть вариант „Лайт“, который собой представляет первый компонент вакцины „Спутник V“. [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — сказал он.

Минздрав России приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» 29 марта. Это облегченный вариант препарата «Спутник V». Он состоит из одного компонента, поэтому пациент должен поставить только одну прививку вместо двух. Вакцину разработали в центре имени Гамалеи. Клинические испытания «Спутника Лайт» начались в феврале.

«Лайт» будет дешевле, нежели двухкомпонентный V, а это уже ставка на экспорт. К тому же, по данным ученых, «Лайт» однозначно не уступает V в способности защищать от осложнений при коронавирусе. «Спутник Лайт» выпускают в форме раствора для внутримышечного введения. Прививочная доза — 0,5 миллилитра. В замороженном виде вакцина хранится год, в жидком — два месяца.

«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года. Безопасность препарата подтвердил в феврале международный медицинский журнал The Lancet.