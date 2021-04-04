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    04 апреля 2021, 13:59

    «Спутник Лайт» в 2 раза снизит риск заражения коронавирусом — Гинцбург

    Алена Макаренко

    Медицинский препарат «Спутник Лайт», разработанный для вакцинации от ковида, в два раза снижает риск заражения. Об этом заявил на телеканале «Россия 1» директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Спутник Лайт» в 2 раза снизит риск заражения коронавирусом — Гинцбург

    «Есть вариант „Лайт“, который собой представляет первый компонент вакцины „Спутник V“. [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — сказал он.

    Минздрав России приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» 29 марта. Это облегченный вариант препарата «Спутник V». Он состоит из одного компонента, поэтому пациент должен поставить только одну прививку вместо двух. Вакцину разработали в центре имени Гамалеи. Клинические испытания «Спутника Лайт» начались в феврале.

    «Лайт» будет дешевле, нежели двухкомпонентный V, а это уже ставка на экспорт. К тому же, по данным ученых, «Лайт» однозначно не уступает V в способности защищать от осложнений при коронавирусе. «Спутник Лайт» выпускают в форме раствора для внутримышечного введения. Прививочная доза — 0,5 миллилитра. В замороженном виде вакцина хранится год, в жидком — два месяца.

    «Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года. Безопасность препарата подтвердил в феврале международный медицинский журнал The Lancet.