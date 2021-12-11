«Спутник Лайт» как бустерную дозу начнут использовать в Сан-Марино в конце декабря

В республике Сан-Марино 22 декабря начнут прививать людей российской вакциной «Спутник Лайт». Препарат будут использовать в качестве бустерной дозы.

«Первые прививки „Спутником Лайт“ в качестве бустерной дозы будут сделаны в Сан-Марино 22 декабря, записались уже почти 300 человек», — сообщил ТАСС официальный представитель Института социальной безопасности республики Франко Кавалли.

Однокомпонентную российскую вакцину зарегистрировали в Сан-Марино 23 ноября. До конца месяца в республику поступили первые четыре тысячи дозы.

В Сан-Марино также зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник V». С февраля по май этого года в республике было вакцинировано 30 тысяч человек. Также там был запущен вакцинный туризм. По словам Кавалли, туристам в Сан-Марино было сделано 2 342 прививки «Спутником V».

Ранее госсекретарь Сан-Марино Лука Беккари и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подписали соглашение об отмене визового режима между странами. Документ был подписан на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.