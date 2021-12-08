Врач назвал ряд заболеваний, способных спровоцировать отек Квинке

Отек Квинке в 70-75% случаев является признаком поражения внутренних органов. И только у 25% больных — это реакция на аллерген. Об этом рассказал врач аллерголог-онкоиммунолог, автор ряда печатных работ по онкоиммунологии Даниил Щепеляев.

Отек Квинке — это острая воспалительная реакция организма, возникающая в коже и под кожей.

В беседе с Ura.ru Щепеляев отметил, что спровоцировать появление отека Квинке или крапивницы может огромное количество заболеваний.

«В 25-30% — это аллергические моменты, в 70-75% — неаллергические заболевания. Если ко мне попадают больные с рецидивирующими отеками, особенно в возрасте, я понимаю, что аллергии там нет», — заметил врач.

По его словам, в этих случаях, как правило, нужно искать другую причину — от злокачественных образований до поражений печени, желудочно-кишечного тракта, «то есть такую реакцию может дать банальный дисбактериоз, токсическое алкогольное и не алкогольное действие».

В отеке Квинке часто участвует центральная нервная система, добавил в беседе с изданием врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Есть научные работы, которые показывают, что в отеке Квинке очень часто участвует центральная нервная система, но чаще всего он протекает именно как аллергическая реакция», — заметил он.

Лесков также добавил, что аллергия сама по себе «очень странная штука». По его словам, это целый комплекс симптомов, который провоцируется контактом с аллергеном и есть ряд состояний, при которых наличие аллергена для развития подобной реакции необязательно.

«То есть, в принципе, отек Квинке может спровоцировать любое состояние, которое провоцирует выброс гистамина (медиатор аллергии)», — подчеркнул Лесков.

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