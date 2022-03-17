Эндокринолог Филиппова рассказала, могут ли сладости спровоцировать диабет

Эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что употребление в пищу сладостей не является первопричиной диабета. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Сахарный диабет — это группа заболеваний, которые характеризуются нарушением обмена веществ и проявляются повышением уровня глюкозы в крови», — рассказала Филиппова.

По данным сайта kp.ru, она пояснила, что самая частая причина появления заболевания — лишний вес. Он может возникать у людей, которые едят много сладостей. Также диабет могут спровоцировать уже имеющиеся хронические заболевания и наследственные факторы.