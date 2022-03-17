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    17 марта 2022, 20:13

    Эндокринолог Филиппова рассказала, могут ли сладости спровоцировать диабет

    Дарья Морозова

    Эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что употребление в пищу сладостей не является первопричиной диабета. Об этом сообщил «Пятый канал».

    «Сахарный диабет — это группа заболеваний, которые характеризуются нарушением обмена веществ и проявляются повышением уровня глюкозы в крови», — рассказала Филиппова.

    По данным сайта kp.ru, она пояснила, что самая частая причина появления заболевания — лишний вес. Он может возникать у людей, которые едят много сладостей. Также диабет могут спровоцировать уже имеющиеся хронические заболевания и наследственные факторы.