Спрос на волонтеров вырос в 30 раз в Тобольске из-за коронавируса
В Тобольске спрос на волонтеров вырос в 30 раз за пять дней. На данный момент добровольцы обработали 140 заявок от нуждающихся. Об этом написало ИА Ura.ru.
В первые дни самоизоляции поступало по две-три заявки, сейчас ежедневно около 70 заявок.
Волонтеры оказывают помощь пенсионерам старше 65 лет, инвалидам, одиноким матерям с детьми до трех лет, неполным семьям с двумя и более детьми-инвалидов.
Перед работой волонтеры проходят полную проверку и подробный инструктаж. Их обучают санобработке и особенностям общения с населением, а после проводят тесты.