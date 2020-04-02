    02 апреля 2020, 18:28

    Спрос на волонтеров вырос в 30 раз в Тобольске из-за коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    В Тобольске спрос на волонтеров вырос в 30 раз за пять дней. На данный момент добровольцы обработали 140 заявок от нуждающихся. Об этом написало ИА Ura.ru.

    В первые дни самоизоляции поступало по две-три заявки, сейчас ежедневно около 70 заявок.

    Волонтеры оказывают помощь пенсионерам старше 65 лет, инвалидам, одиноким матерям с детьми до трех лет, неполным семьям с двумя и более детьми-инвалидов.

    Перед работой волонтеры проходят полную проверку и подробный инструктаж. Их обучают санобработке и особенностям общения с населением, а после проводят тесты.