Спрос на ПЦР-тесты резко вырос в России

Медицинские лаборатории сообщили о резком увеличении спроса на ПЦР-тесты. За последнюю неделю врачи сделали на 25-40% больше анализов. Ажиотаж привел к задержкам получения результатов.

По словам представителя лаборатории «Хеликс», на прошлой неделе количество заказов на ПЦР-тесты вырос на 25%. Также увеличился спрос на выявление антител IgG, отметил «Коммерсант».

В «Инвитро» заявили, что продажи тестов на антитела взлетели на 170%. В период с 1 по 17 июня в Москве стали на 40% больше продавать ПЦР-тестов. Гендиректор «Ситилаб» Олег Ицков сообщил, что за прошлую неделю медики сделали вдвое больше ПЦР-тестов.

Такой скачок спроса увеличил нагрузку на медицинские лаборатории. Учреждения стали предупреждать людей, что результаты анализов могут прийти с задержкой. В «Инвитро» срок увеличили на три дня, а в «Гемотесте» теперь придется ожидать результата в течение пяти дней.

Как пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, ажиотажный спрос на тесты объясняется увеличением заболеваемости. Также сдавать анализы могли те, кто сомневался в необходимости вакцинации. Сначала россияне оценивали количество антител, а затем принимали решение о прививке.