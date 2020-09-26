Спрос на маски в Подмосковье и Москве вырос за неделю на 300%

На фоне новостей о распространении коронавируса в России снова стали популярны маски. В Подмосковье и столице спрос на эти средства индивидуальной защиты вырос на 300%.

В целом по России стали покупать маски чаще на 126%, чем неделю ранее.

«Наиболее значительно число заказов на средства индивидуальной защиты выросло в московском регионе: спрос на одноразовые и медицинские маски увеличился на 300%», — рассказали представители ретейлера Wildberries. Их слова приводит ТАСС.

На многоразовые маски спрос также вырос — на 62%. Антисептик стали покупать на 81% чаще, одноразовые перчатки для рук — на 124%. При этом в московском регионе спрос на все эти товары вырос еще выше: на антисептики — на 177%, на перчатки — на 259%.

В Санкт-Петербурге спрос на средства личной защиты также увеличился, но не так значительно, как в столице. Например, маски там стали покупать на 61% чаще.

Ранее эксперты предупредили об опасности использования масок ненадлежащего качества. Их слова приводит «Царьград». Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что не стоит носить маски, которые шьются на неизвестных производствах из неизвестных материалов.