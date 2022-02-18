Спрос на антидепрессанты в России вырос на 43%

Постковидный синдром и общая тревожность на фоне пандемии заставили россиян чаще покупать антидепрессантов и нейролептики. За последний месяц их продажи существенно выросли.

С 10 января по 6 февраля в России купили 895 тысяч упаковок антидепрессантов и 698 тысяч — нейролептиков. За аналогичный период прошлого года их приобретали на 43% и 35% меньше, сообщили «Известия».

Специалисты считают основной причиной спроса на указанные препараты последствия пандемии. У психиатров, неврологов и психологов стало больше пациентов, поскольку число осложнений со стороны нервной системы из-за постковидного синдрома выросло.

Россияне жалуются на нарушения сна, тревожность и депрессивные состояния. Из-за этих симптомов медики обычно назначают нейролептические и психотропные препараты. Неврозы и депрессии провоцирует также переход на удаленный формат работы. Влияние оказывают и внешние факторы — неуверенность в завтрашнем дне и страх заразиться коронавирусом.

Пандемию эксперты сочли ситуацией, которая и так нанесла урон психике. Если столкнувшийся с ней человек был психически здоров, то постковидный синдром, скорее всего, проявится в «стертой» форме. Более выраженным он окажется, если имела место скрытая патология.