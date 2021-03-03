Срок окончания пандемии спрогнозировали в Минздраве

Пандемия коронавируса может завершиться в России уже в середине 2021 года. Этому поспособствует вакцинация и формирование популяционного иммунитета жителей. Такой прогноз дал главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин.

«Я думаю, что [пандемия] действительно закончится в этом году, потому что самый главный фактор — это так называемый коллективный иммунитет. Он накапливается за счет переболевших. Ну и прививки. Два эти процесса приведут к тому, я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», — заявил Малявин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в ближайшее время специалистам не удастся создать противовирусное лекарство прямого действия. Разработка препарата может занять от пяти до 10 лет. Такую работу пульмонолог назвал очень большой задачей.

Ранее в России отменили рекомендации по захоронению умерших от коронавируса. Тела больше не нужно сжигать или хоронить в закрытых гробах, так как подхватить инфекцию от умерших нельзя. Всего за время пандемии российские медики зафиксировали 86 986 случаев смерти. Они выявили 4 268 215 случаев заражения коронавирусом. Вылечились после заболевания 3 838 040 пациентов.