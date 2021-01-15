Справка с работы для вакцинации от коронавируса больше не нужна в Москве
Ее слова процитировали «Известия».
«Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — сказала она.
Ракова также отметила, что в Москве вслед за Московской областью появятся выездные пункты вакцинации от коронавируса. Первые шесть пунктов заработают 20 января. Они будут расположены во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, в ГУМе, «Геликон-опере», «Депо», а также в нескольких торговых центрах.
Москвичам, которые проживают рядом с этими точками, придет уведомление с информацией о новых пунктах и времени их работы. Ракова подчеркнула, что сейчас крайне важно, чтобы прививки от коронавируса сделали как можно больше людей. При этом она попросила граждан приходить на вакцинацию небольшими группами — в окружении семьи, друзей или коллег.
Заммэра напомнила, что дело в том, как хранится препарат: его замораживают по пять доз, поэтому в таких условиях было бы удобнее проводить вакцинацию.