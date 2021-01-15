Справка с работы для вакцинации от коронавируса больше не нужна в Москве

Справка с места работы больше не понадобится москвичам для вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ее слова процитировали «Известия».

«Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — сказала она.

Ракова также отметила, что в Москве вслед за Московской областью появятся выездные пункты вакцинации от коронавируса. Первые шесть пунктов заработают 20 января. Они будут расположены во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, в ГУМе, «Геликон-опере», «Депо», а также в нескольких торговых центрах.

Москвичам, которые проживают рядом с этими точками, придет уведомление с информацией о новых пунктах и времени их работы. Ракова подчеркнула, что сейчас крайне важно, чтобы прививки от коронавируса сделали как можно больше людей. При этом она попросила граждан приходить на вакцинацию небольшими группами — в окружении семьи, друзей или коллег.

Заммэра напомнила, что дело в том, как хранится препарат: его замораживают по пять доз, поэтому в таких условиях было бы удобнее проводить вакцинацию.