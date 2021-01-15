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    15 января 2021, 14:28

    Справка с работы для вакцинации от коронавируса больше не нужна в Москве

    Нина Петлинова

    Справка с места работы больше не понадобится москвичам для вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
    Справка с работы для вакцинации от коронавируса больше не нужна в Москве

    Ее слова процитировали «Известия».

    «Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — сказала она.

    Ракова также отметила, что в Москве вслед за Московской областью появятся выездные пункты вакцинации от коронавируса. Первые шесть пунктов заработают 20 января. Они будут расположены во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, в ГУМе, «Геликон-опере», «Депо», а также в нескольких торговых центрах.

    Москвичам, которые проживают рядом с этими точками, придет уведомление с информацией о новых пунктах и времени их работы. Ракова подчеркнула, что сейчас крайне важно, чтобы прививки от коронавируса сделали как можно больше людей. При этом она попросила граждан приходить на вакцинацию небольшими группами — в окружении семьи, друзей или коллег.

    Заммэра напомнила, что дело в том, как хранится препарат: его замораживают по пять доз, поэтому в таких условиях было бы удобнее проводить вакцинацию.