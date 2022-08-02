Специалисты перечислили продукты, способствующие долголетию

Эксперты назвали продукты, употребление которых может прибавить до 10 лет жизни. С советами специалистов ознакомилось РИА ФАН.

Долголетию в первую очередь способствуют бананы, поскольку они улучшают пищеварение, укрепляют память, а также способны защитить от развития онкологии. Другой продукт, употребляемый долгожителями — это нут, в котором содержатся витамины А, С, Е, К. Он ускоряет восстановление тканей и клеток организма благодаря магнию, железу и кальцию.