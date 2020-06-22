Способствует ли раку употребление молока? Ответил диетолог

«Во-первых, молочные продукты — это гораздо больше, чем казеин, и эффекты, как полезные, так и вредные, которые может вызывать такая пища, не относятся исключительно к этому единственному белку», — обратил внимание Санчес.

По его словам, есть ряд исследований, которые предполагают, что необходимо свести к минимуму употребление продуктов, приводящих к разрастанию раковых клеток. Что касается молочных продуктов, то они обычно связаны с небольшим увеличением риска развития онкологических заболеваний.

Санчес добавил, что в этой связи роль молочных продуктов противоречива. «Невские новости» предупредили, что лучше не злоупотреблять подобной пищей, поскольку она не способствует профилактике и лечению рака.