Способный выявить COVID-19 за четыре минуты датчик создали в Китае

Группа ученых из университетов Шанхая в Китае создала новый быстрый и сверхчувствительный датчик, который позволяет быстро выявить коронавирус. Он может определить SARS-CoV-2, даже если концентрация сверхмалая. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

В основу нового датчика легла микроэлектромеханическая система (MolEMS). Она способна обнаруживать РНК нового коронавируса по образцам мазков из носоглотки. Чтобы исследовать работу аппарата, ученые провели тестирование с участием 64 человек. 33 из них болели коронавирусом, шестеро — гриппом, еще 25 были полностью здоровы. Результаты тестирования продемонстрировали, что датчик смог справиться на все 100%.

По словам авторов новой разработки, аппарат может обнаружить коронавирус с такой же высокой точностью, как и ПЦР-тесты. Но результат появляется в несколько сотен раз быстрее. Поставить диагноз при помощи этого датчика можно за 0,1–4 минуты, а в среднем — всего за минуту.

Ранее в США тоже объявили о том, что создали уникальное устройство для определения коронавируса. Его можно крепить к одежде как клипсу или бейдж. Оно способно захватить частицы SARS-CoV-2 из воздуха и не требует источника питания.