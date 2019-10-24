Ученые нашли вещество, способное отсрочить старение

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Ученые из Института Пастера и Национального центра научных исследований Франции проводили эксперименты на мышах. Они изучали свойства фактора дифференциации GDF11, который содержится в крови людей, мышей и крыс.

Предыдущие исследования показали, что переливание старым мышам крови молодых сородичей омолаживало сосуды в мозге. Также улучшался мозговой кровоток и когнитивные функции грызунов.

Кроме того мыши, получавшие белок GDF11, также теряли в весе при неизменном аппетите. Из-за этого ученые предположили, что белок можно использовать для лечения ожирения и связанных с ним проблем.

В ходе опытов подтвердилось, что введение GDF11 повышает уровень гормона адипонектина, который синтезируется белой жировой тканью. Такой же эффект возникал при ограничении калорий.

Ранее было доказано, что ограничение калорийности на 20-30% процентов при сохранении качества питания снижает риск возникновения различных болезней, увеличивает продолжительность жизни и улучшает мозговые функции.