Способ восстановления костей головы и шеи подсмотрели у мидий

По информации «Русской планеты», исследователи добавили в гидрогель альгинатный раствор. Специалисты предполагают, что такой препарат — эффективный вариант тканевой инженерии для тех, кто лишился твердых и мягких черепно-лицевых тканей из-за травм, инфекций или опухолей.

Обычно гидрогели нужны, чтобы вводить терапевтические препараты и стволовые клетки.