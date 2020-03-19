Способ восстановления костей головы и шеи подсмотрели у мидий
Ученые из калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе разработали новый гидрогель для ремонта костей головы и шеи. Метод придумали по примеру моллюсков. Об этом сообщило издание Naked science.
По информации «Русской планеты», исследователи добавили в гидрогель альгинатный раствор. Специалисты предполагают, что такой препарат — эффективный вариант тканевой инженерии для тех, кто лишился твердых и мягких черепно-лицевых тканей из-за травм, инфекций или опухолей.
Обычно гидрогели нужны, чтобы вводить терапевтические препараты и стволовые клетки.